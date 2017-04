Escapament d'aigua fecal a la Savinosa

Els assistents a la platja denuncien la forta olor que desprèn

Redacció

Actualitzada 16/04/2017 a les 14:05

Els usuaris de la platja de la Savinosa de Tarragona denuncien la mala olor que fa en una de les zones. Aquest fet és degut a un escapament d’aigua fecal d’un dels tubs de clavegueram que hi ha sota la sorra de la platja.



L’escapament, del qual se’n desconeix la causa, es produeix just a sota d’un dels cartells informatius que reconeixen la Savinosa com una platja de bandera blava. Aquesta distinció, atorgada per la Fundació Europea d’Educació Ambiental, reconeix les platges i ports que compleixen unes condicions de respecte al medi ambient.



Els banyistes que s’han apropat a aquesta platja tarragonina han denunciat la forta olor que causa aquest escapament. A més, afegeixen que la pudor crea cert malestar ja que, tot i no ser un escapament molt gran, la pudor es deixa notar en una àmplia zona de la platja.