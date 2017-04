La processó de la Mare de Déu de la Soledat, la última de Tarragona

La Part Alta viu la darrera processó de la Setmana Santa 2017

Actualitzada 15/04/2017 a les 19:35

Dissabte Sant és sinònim d’últim dia de processons a Tarragona. A partir de les sis de la tarda, la Plaça del Rei s’ha omplert de tarragonins que no s’han volgut perdre la processó de la Mare de Déu de la Soledat, la darrera d’aquesta Setmana Santa.



Després de la sortida des de la plaça, els carrers de la Part Alta han rebut el pas de la Verge de la Soledat i la seva banda de tambors. Les escales de la Catedral i el Pla de la Seu ha acollit la majoria dels tarragonins que han seguit, atentament, com el pas girava pels estrets carrers fins a la mateixa porta de la Catedral.



La processó ha desfet el camí, des de la Catedral fins a la Plaça del Rei, punt des d’on s’havia iniciat. La Mare de Déu de la Soledat cedirà el protagonisme, a parir de dos quarts d’onze de la nit, a la Vetlla Pasqual oficiada per l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Aquest serà el darrer acte del Dissabte Sant, abans que Diumenge Sant es posi el punt final definitiu a la Setmana Santa.