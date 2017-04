La recollida de Misteris, protagonista a Tarragona

Les confraries han mostrat els seus misteris

Actualitzada 14/04/2017 a les 18:15

Des de l’església de Natzaret han sortit aquest tarda els armats de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang per iniciar la Recollida de misteris



El recorregut s'ha iniciat a la Rambla Vella, i ha passat per la plaça Verdaguer, Rambla Nova, carrer Unió i Part Alta de la ciutat i traslladar-los a la plaça del Rei.



Cada confraria ha situat els seus misteris als llocs determinats per rebre les reverències als horaris assignats.