La Processó del Sant Enterrament omple Tarragona

La plaça del Rei, punt d'inici

Redacció

Actualitzada 15/04/2017 a les 12:55

La Processó del Sant Enterrament ha omplert aquest divendres els carrers de Tarragona, amb milers de persones que no s'han volgut perdre un dels actes centrals de la Setmana Santa tarragonina.



Com ja és tradició, la Processó ha recorregut el casc antic de la ciutat, amb una dotzena de cofradies i unes 30.000 persones que, en la mesura del possible, guardaven silenci per poder seguir un acte tan solemne com aquest.



El fet d'aplegar tanta gent pels carrers va motivar que la vigilància s'incrementés mitjançant un dispositiu especial amb un augment d'efectius en punts estratègics que van vetllar perquè res pogués interrompre la Processió.



De cara a aquest dissabte està prevista la Processó de la Mare de Déu de la Soledat, organitzada per la Congregació de Senyores sota la invocació de la P.S. de N.S.J i de la Mare de Déu de la Soledat.



S'iniciarà a les 18 hores i finalitzarà a les 21 hores, recorrent els carrers de la Part Alta.