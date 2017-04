La Processó del Dolor i el Viacrucis de la Trinitat omplen els carrers

Uns trenta cotxes queden atrapats als carrers Soler i Caputxins perquè no ens van tallar a l’hora de fer-se la processó

Tarragona va viure ahir dues de les activitats de la Setmana Santa que sempre han comptat amb el suport del públic, com la Processó del Dolor, que organitza la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió, i el Viacrucis de la Trinitat, també conegut popularment com el dels Gitanos, que va visitar els carrers de la Part Alta des de les 22:30 hores i amb sortida des de la plaça del Rei, on està ubicada la Parròquia de la Trinitat.



La jornada va començar a les 17:30 hores al carrer Sant Agustí, on es van trobar els passos que van participar en la Processó del Dolor. Des d’aquest punt, es van dirigir cap a la Mitja Lluna. A les 19 hores, a l’església de Sant Joan Baptista, es va dur a terme el Rés del Rosari del Dolor i, un cop finalitzat, els Armats de la Confraria de la Creu, de Torredembarra, van obrir, de forma majestuosa, la processó, en la que hi van participar els misteris L’oració de Jesús a l’Hort, La Flagel·lació, Ecce-Homo, El Cirineu i Jesús de la Passió, a més del Sant Crist de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió. Gasòmetre, plaça Corsini, Canyelles, Rambla Nova i Unió van ser els carrers de pas de la comitiva religiosa.



Per altra banda, una trentena de cotxes van quedar atrapats als carrers Soler i Caputxins, en trobar-se amb la processó. Ningú va tenir la previsió de tallar el carrer Caputxins, a l’altura de Sevilla. Els cotxes van estar aturats mitja hora llarga.