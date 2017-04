La línia de platges de l'EMT va doblar el nombre d'usuaris l'any 2016

S’espera que torni a créixer aquest estiu, però no hi haurà reforços perquè suporta més ocupació

La línia 16 de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona va portar, durant els mesos d’estiu de l’any passat, un total de 82.208 passatgers, quasi el doble que el 2015. El bus llançadora L-16 és el servei que l’EMT ofereix per desplaçar-se a totes les platges tarragonines –excepte La Móra i Tamarit– entre els mesos de juny i setembre.



Després de la seva ampliació fins a la Platja Llarga l’any passat, la presidenta de l’EMT, Begoña Floria, expressava que «les xifres ens mostren que va ser tot un èxit». L’any 2015 van fer ús d’aquesta línia un total de 42.295 usuaris. Un any després, la xifra es va elevar fins als 82.208. L’augment d’un any a l’altre ha estat de 39.913. Segons expressava a aquest mitjà Floria, «els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports han pujat el nombre de passatgers, però l’augment d’aquesta línia és molt significatiu». La presidenta de l’empresa municipal manifestava que «estem molt contents» i avançava que «les previsions són de creixement». Tot i que la L-16 guanyarà usuaris aquest estiu 2017, Floria explicava que «no caldrà posar-hi reforços».



Segons informaven fonts municipals, «l’ocupació, malgrat aquest augment, és d’un promig màxim de 30 persones per viatge i una mitja de 17 usuaris». Els autobusos, per tant, «tenen marge per suportar més ocupació». La regidora assegurava que «no hi haurà massificacions» perquè «el servei de platges està complementat per les línies 11 i 12, que també arriben a la Platja Llarga». D’altra banda, Floria subratllava que «farem una bona difusió dels nostres serveis perquè els usuaris se n’assabentin com cal de les facilitats que ofereix l’EMT a l’hora d’anar a la platja».



El servei que l’EMT ofereix per arribar a les platges de la costa tarragonina compta amb tres línies, la 16, la 11 i la 12, que van des del centre de la ciutat fins al Miracle, l’Arrabassada, la Savinosa, Cala Romana, la Platja Llarga, Tamarit i La Móra. Els usuaris han de saber que l’única línia que arribarà a les platges de Tamarit i La Móra és la 12, mentre que la 11 i la 16 fan més o menys el mateix recorregut, entre el centre i la Llarga. A més, el servei de platges s’amplia, durant els mesos estivals, amb l’arribada de la línia 22 en totes les seves expedicions fins al Port Esportiu-Miracle, per apropar als usuaris a la platja del Miracle. La temporada d’estiu s’acosta, i l’EMT aposta pel transport públic com alternativa per desplaçar-se a les platges de la ciutat.