L'Ocean Nova, un creuer que fa viatges a l'Àrtic, atracarà al Port de Tarragona

Procedent de Roses, arribarà dimarts vinent i marxarà a la tarda cap a València

Actualitzada 13/04/2017 a les 16:02

El Port de Tarragona rebrà el dimarts, dia 18 d'abril, l'Ocean Nova, el segon creuer de la temporada, amb 98 passatgers a bord. El creuer, que està especialitzat en viatges en llocs remots del món, com l'Àrtic, atracarà a les 8 del matí a Port Tarraco, al Moll de Costa, procedent del port de Roses, i salparà a les 6 de la tarda amb destinació el port de València.



Els passatgers tenen programada una excussió a la Tarragona romana, visitant el Museu Arqueològic, el circ romà, l’amfiteatre i la part alta de la ciutat. El creuer de la companyia Cruise Management, que navega amb la bandera de Bahames, té una eslora de 73 metres i una mànega d’11 metres. L’Ocean Nova és el segon dels cinc creuers previstos durant aquest mes d’abril.



El Port de Tarragona rebrà aquest any 40 creuers amb un total de 40.000 passatgers a bord. Del 2 de juny al 29 de setembre, Costa Cruceros operarà, per primera vegada, al Port de Tarragona, des d'on sortirà cada divendres un creuer amb capacitat per a 1.725 viatgers.