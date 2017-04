Els Torns de Guàrdia dels Armats de la Sang omplen la plaça del Rei de Tarragona

S'han iniciat després solemne Ofici del Sant Sopar del Senyor

Redacció

Actualitzada 13/04/2017 a les 20:32

Els tradicionals canvis de Torns de Guàrdia dels Armats de la Sang de Tarragona han omplert, un any més, la plaça del Rei de la capital del Tarragonès d'espectadors en plena Setmana Santa. Tarragonins i tarragonines s'han reunit al voltant de la cèntrica església de Natzaret per presenciar com els Armats han recreat l'antiga guàrdia que els soldats havien de realitzar dels passos de Setmana Santa durant la nit prèvia a la Processó de la Mare de Déu de la Soledat. Un cop finalitzat el solemne Ofici del Sant Sopar del Senyor, presidit pel prior Mn. Antoni Pérez de Mendiguren Cros a l'església de Natzaret, els Armats de la Sang han sortit de la Casa de la Sang i, rodejant l'església, hi han entrat per fer el Canvi de Guàrdia.