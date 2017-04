'El lloc dels fets' de TV3 viatja fins a la Tarraco romana del segle III

En el moment al qual se situa, l’imperi romà passa per un moment molt delicat

El programa de TV3 'El lloc dels fets', que recorre el país descobrint esdeveniments importants de la història al mateix escenari on van passar presenta, aquest diumenge, un episodi dedicat a la Tarraco romana del segle III. Marc de las Heras viatja fins a l'antiga capital de la província romana d'Hispània Citerior per donar a conèixer, a l'espectador, la seva història de ben a prop.



És el tercer capítol de la producció, que duu el nom 'La foguera de les deïtats', i en el moment al qual se situa, l’imperi romà passa per un moment molt delicat. Les guerres per defensar les fronteres de l’imperi dels pobles bàrbars provoquen una profunda crisi econòmica. A més, les catàstrofes naturals i la pesta escampen el terror i el pessimisme entre la població. Mentrestant, el cristianisme guanya adeptes amb uns valors completament oposats als que propugna l’imperi. Això no agrada gens als emperadors. Aquest fet marcarà el destí de Fructuós, bisbe de Tàrraco i el dels cristians d’aquesta província romana.