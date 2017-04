L'obra 'Max in Love' busca els seus protagonistes a partir d'uns tallers teatrals

Ja s'ha començat a treballar amb mig centenar de joves, reclutats entre els 24 centres de Secundària de la ciutat a l'Espai Kesse

Redacció

Actualitzada 12/04/2017 a les 20:07

El creador de ‘Max in Love’ - reeixit programa d'educació afectiu-sexual a través del teatre nascut fa 10 anys a Lleida- i director de l’Escola Municipal de Teatre de la capital veïna, Antonio Gómez, ha començat ja a treballar amb mig centenar de joves, reclutats entre els 24 centres de Secundària de la ciutat, a l'Espai Kesse en el marc dels tallers teatrals dels quals sortiran els vuit protagonistes que la propera tardor posaran en escena l’obra, adaptada a Tarragona, en una gala prevista al Metropol.



Els tallers de 'Max in Love-Respecta'm Tarragona' treballen la comunicació entre iguals, «de manera que els adolescents puguin aportar la seva personal visió», i utilitzen el teatre com a eina de connexió directa per tocar certs temes tabú com el consum de substàncies, el sexe o el bullying. L'obra creada aquí se centra especialment en «visibilitzar conductes sexistes que semblen normals però que no ho són en absolut», expliquen els impulsors del programa.



El procés de creació de ‘Max in Love-Respecta’m’, que es va iniciar la primera setmana d'abril i continua passada aquesta Setmana Santa, fuig de l'esperit competitiu d'un càsting «i on tots els que passen pels tallers es beneficien des del minut zero d'una experiència sense guió, sense diàlegs encotillats, en una reflexió crítica i alhora divertida sobre la presa de decisions en situacions quotidianes», comenta el director.



«Ells -descriu- creen 'Max in Love' i els seus companys, al veure-ho, s'identifiquen totalment amb les situacions; després es comenta i penso que hi ha un abans i un després. En contra del que se sol pensar, quan treballes amb adolescents aprecies un nivell de compromís molt alt».



Després de l'impacte d'iniciatives com ‘Komando Nits Q’, ‘Respecta’m’ o ‘Youth in Europe’, en aquesta ocasió els equips de Polítiques d'Igualtat, de Joventut i del Servei de Prevenció de les Addiccions van decidir importar a la nostra ciutat aquesta iniciativa dirigida a joves d'entre 13 i 17 anys. Una potent eina d'educació emocional que posarà el focus en les relacions respectuoses entre iguals, seguint el fil conductor de la campanya ‘Respecta’m’, iniciada a Tarragona l’any passat en l’àmbit de l’oci nocturn.



L'arrencada dels tallers és només l'inici d'un llarg procés de treball que inclou l'elaboració d'una guia pedagògica abans que finalitzi juny i diverses actuacions a manera de test fora de Tarragona entre agost i setembre.

La representació de l’obra es farà als mesos de octubre-novembre al Teatre Metropol on es convidaran a tots els instituts de secundària de la ciutat. També està prevista una representació per la ciutadania en general on el que es pretén es conscienciar als adults, pares i mares dels adolescents perquè puguin fer una treball educatiu dins les seves famílies sobre les relacions afectivo-sexuals dels seus fills i filles.