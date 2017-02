Una web mostrarà els monuments de la Tàrraco Romana en 3D

El projecte el durà a terme la URV amb la col·laboració de la Fundació Privada Mútua Catalana

La Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC) han signat un conveni de col·laboració per crear un web que ofereixi panoràmiques virtuals de deiversos monuments de la Tàrraco romana, distingits per la Unesco com a Patrimoni Mundial. En aquest nou portal digital els visitants podran veure l’aspecte que tenien en època romana els principals edificis públics de la ciutat. El Fòrum Provincial, el Circ, l’Amfiteatre, la Torre dels Escipions i l’Arc de Berà seran els primers monuments que s’integraran al projecte.



Les panoràmiques virtuals en 3D oferiran una nova visió de Tàrraco, resultat d'anys d'investigació de l'equip de professors i arqueòlegs dirigits pels catedràtics de la URV Joaquín Ruiz de Arbulo i Ricardo Mar. Aquest fet concedeix al projecte el màxim rigor històric i acadèmic. La Fundació Privada Mútua Catalana aportarà un total de 30.000 euros perquè el projecte sigui una realitat.



L’acord entre la URV i la FPMC forma part del conveni marc que les institucions van signar el 2011 i que s’ha anat renovant per impulsar activitats relacionades amb la formació, la recerca i la difusió a la ciutat.