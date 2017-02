Tarragona refusa l'oferta de Santa Gadea per explotar l'Anella Mediterrània

Víctor Sánchez, absent en la primera reunió de la Comissió Informativa de Seguiment dels Jocs Mediterranis

L'Ajuntament de Tarragona ha pres la determinació de refusar l'oferta de Santa Gadea per explotar els equipaments que fan referència a l'Anella Mediterrània. Javier Villamayor, comissionat per l'Ajuntament als Jocs, ho ha afirmat aquest migdia després de sortir de la reunió, una trobada en la qual no hi ha fet acte de presència Víctor Sánchez, màxim responsable executiu dels Jocs.



Després d'estudiar-la, «aquesta oferta ja no és damunt de la taula», ha argumentat un Villamayor que, sobre la trobada, ha remarcat que «el propòsit és acordar un calendari de reunions des del mes de febrer fins el mes de juny. Hem conegut com estan totes les obres ara mateix».



En principi, es va acordar que en aquesta reunió hi serien presents diferents tècnics, que són els que haurien d'avaluar la situació actual de les obres i del devenir dels Jocs Mediterranis, encara que aquests no hi han estat presents. Representants de tots els grups polítics, excepte Arga Sentís (ICV) han intercanviat impressions sobre l'estat actual dels Jocs que han de convertir Tarragona, l'any 2018, en l'epicentre esportiu d'Europa.



Villamayor, a més, ha destacat que «hem acordat un estudi a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) perquè faci una radiografia de les possibilitats que té el projecte». En aquest sentit, el comissionat dels Jocs ha afegit que «s’ha acordat fer l’encàrrec i crec que en quatre o cinc mesos disposarem de l’estudi».



La pregunta del milió, la que sempre cueja quan es parla dels Jocs Mediterranis, tampoc ha tingut la resposta que esperen els tarragonins. L'Estat encara no ha detallat quina serà la partida que aportarà pels Jocs Mediterranis 2018, encara que Javier Villamayor ha remarcat que «a l’abril hi haurà una visita d’una comissió avaluadora i ja va dir de paraula el secretari d’Estat per l’Esport que concretaria la quantia».



En tot moment, Villamayor ha desmarcat aquest anunci del dels pressupostos, ja que «si recordeu, Víctor Sánchez (la passada setmana) no ho va condicionar a l’aprovació dels pressupostos».



La pròxima reunió, la segona d'aquesta comissió, tindrà lloc el pròxim 9 de març i Villamayor ha posat de manifest que, entre tots els presents, «hi ha un nivell de consens important».



Finalment, sobre el fet que se li hagin canviat les competències i se l'hagi degradat en l'organigrama, en favor de Víctor Sánchez, ha sentenciat que «tenim una relació excepcional. És un gran interlocutor amb les federacions espanyoles de totes les disciplines. Hem treballat junts abans i continuem treballant junts ara».