Santiago Castellà opta a presidir l'agrupació del PSC de Tarragona

Divendres es votarà la candidatura, que integra quatre regidors, dos exregidors i un membre de les joventuts

Redacció

Actualitzada 15/02/2017 a les 21:36

Santiago Castellà, professor de Dret internacional i relacions internacionals de la URV de ha presentat aquest dimecres la seva candidatura a primer secretari de l’agrupació socialista de Tarragona.



Santiago Castellà vol liderar, segons ha declarat, «una candidatura trencadora, que serveixi per activar el socialisme a la ciutat, parlar amb totes les entitats i ser presents a tots els barris i nuclis de Tarragona».



Castellà es presenta mab la voluntat «d'impulsar un canvi substancial en la forma de fer política i relacionar-se amb la societat». En aquest canvi al candidat l'acompanyen, com a nova comissió executiva, Joan Sanahujes, que serà el secretari d’organització i finances i Guillermo García de Castro, de les Joventutst Socialistes, com a adjunt.



Per la seva banda, Roser Recasens, presidirà una comissió executiva que crearà una escola de formació 'Alcalde Recasens', centrada en el debat polític i en la formació dels afiliats i militants socialistes tarragonins. Així mateix, quatre regidors socialistes de l’Ajuntament: Begoña Floria, Ana Santos, Ivana Martínez i Pau Pérez, formaran part de la nova executiva.



Aquest divendres, 17 de febrer, l’assemblea de l’agrupació socialista de Tarragona haurà de votar i elegir al nou primer secretari i la nova comissió executiva que liderarà l’agrupació els propers quatre anys.