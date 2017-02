La Fira Aquelarre de Tarragona es trasllada al Camp de Mart

L'esdeveniment tindrà lloc del 3 al 5 de març

Redacció

Actualitzada 16/02/2017 a les 16:10

La Fira Aquelarre de Tarragona, que tindrà lloc del 3 al 5 de març, enguany canvia d’ubicació i deixa la Part Alta per traslladar-se al Camp de Mart. La fira comptarà amb diverses parades d’artesans que oferiran al públic productes esotèrics, articles de la llar, complements, bijuteria i diversos productes gastronòmics.



També hi haurà activitats per tots els públics. El divendres 3 de març hi haurà una queimada amb degustació i una cercavila amb les bruixes de les quatre estacions i un ritual de desitjos. El dissabte es podrà gaudir d’una batucada al migdia, una altra cercavila amb la Kobla del Taudell i la bola encantada dels Joglars de la bota o un encanteri amb la música de l’Arpa dels Joglars. Per últim el diumenge hi haurà un espectacle de malabars i il·lusionisme el migdia, una cercavila a la tarda i un espectacle de màgia amb el mag Albert al vespre.



Per altra banda, el dissabte i el diumenge també hi haurà la Mostra d’Oficis amb el picapedrer Mateuet i la Mostra d’Art amb forja dels germans Mercader. Diumenge, durant tot el dia hi haurà el Consell del Tarot i carrer dels Oracles a càrrec de l’Escola Mariló Casals. La Fira Aquelarre estarà oberta al públic de 10h a 22h i és gratuïta.