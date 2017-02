La CUP demana una revisió anticipada del Pla Local de l'Habitatge

La formació assegura que hi ha hagut canvis normatius significatius que justifiquen la revisió i afirmen que no s’han implantat propostes del pla

La CUP de Tarragona demana una revisió anticipada del Pla Local d’Habitatge 2012-2018, «ja que considerem que la ciutat té problemàtiques relacionades amb l’habitatge», assegura la portaveu del grup municipal, Laia Estrada. La CUP presentarà una moció en el pròxim ple, en la qual insta al consistori a revisar el Pla Local d’Habitatge, «que ha de servir per garantir l’accés a l’habitatge dels ciutadans», explica Estrada. La formació anticapitalista també apunta a altres problemàtiques, com per exemple, «el despoblament d’algunes parts de la ciutat». Per això, la CUP demana que «les necessitats de creixement es concretin de manera fonamentada mitjançant un estudi que prevegi el moviment demogràfic».



La proposta cupaire demana iniciar la redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge, perquè, segons la portaveu Laia Estrada, «el problema de fons és el model urbanístic que s’aplica a aquesta ciutat. No es pot treballar en desenvolupaments urbanístics sense abans haver realitzat un estudi que concreti les necessitats reals de creixement de la ciutat». Segons Estrada, «d’aquesta manera tindrem clar quants habitatges hi ha buits. Segon el pla, entre 15.000 i 18.000 i, segons el regidor d’Urbanisme, només uns 7.000».



Segons la CUP, aquest pla s’hauria d’haver revisat anteriorment, ja que hi ha supòsits que així ho marquen, com per exemple, que no es compleixin els terminis de les actuacions proposades «i això ha passat, per tant, el pla s’ha de revisar sí o sí», assegura Estrada.

«Pensem que Tarragona no garanteix el dret a l’habitatge i, a la vegada, hi ha molts habitatges buits. Això és una contradicció», explica la portaveu de la CUP, qui afegeix que «davant d’això, l’equip de govern opta per construir obra nova, –fent referència al Pla de la Budellera–, sense tenir en compte la demanda reial».



Estrada diu que «la moció no només té un component crític, també hi ha una voluntat constructiva, amb la intenció de treballar en l’habitatge de cara al pròxim sexenni».