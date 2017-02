L'Ajuntament proposa a les bandes de timbals assajar fora de la muralla

«L’objectiu és aconseguir una millor convivència entre els veïns de la zona i les entitats de la Setmana Santa tarragonina», segons el regidor

Actualitzada 15/02/2017 a les 21:24

L’Ajuntament de Tarragona ha proposat a les associacions de Setmana Santa de la ciutat que les bandes de timbals que celebrin els assajos forts fora del perímetre de la Part Alta, és a dir, fora de la Muralla. «L’objectiu és aconseguir una bona convivència entre veïns i entitats. Tot indica que ho aconseguirem», explica el regidor de Domini Públic, Josep Acero. La intenció és demanar a les bandes musicals que assagen a la Part Alta que aquells dies on el so sigui molt alt, vagin a tocar, per exemple, al Camp de Mart. Per altra banda, aquells dies que les bandes hagin d’acompanyar als passos per l’interior de la Part Alta, només hi vagin quatre o cinc timbalers. Aquestes són algunes de les mesures que es recomanen des de l’Ajuntament per evitar episodis conflictius. La iniciativa sorgeix després de les reivindicacions de la plataforma Farts del Soroll, que lluiten per evitar soroll a la Part Alta de la ciutat. «Anem tots a una per aconseguir una millor convivència», assegura Acero.

Per la seva banda, Francesc Seritjol, president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa, assegura que «les normes s’han d’acatar i ho farem de bon gust, però seguiré lluitant perquè els actes tradicionals es continuïn mantenint. És important la convivència entre veïns i entitats. Arribarem a un acord, segur». Per altra banda, la fira de l’Aquelarre també es traslladarà del Pla de la Seu al Camp de Mart.