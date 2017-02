La basílica de Sant Fructuós de Tarragona, en 3D

La construcció es pot visitar a través de la plataforma Sketchfab

Actualitzada 16/02/2017 a les 18:27

La plataforma internacional Sketchfab, coneguda com el 'youtube dels models 3d', permet navegar per models de realitat virtual i visitar la basílica paleocristiana dedicada al màrtir Sant Fructuós . Aquest prototipus ha estat presentat per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i el Museu Bíblic Tarraconense (MTB), i elaborat per la Unitat de Documentació Gràfica de l'ICAC, permet visitar les restes d'un monument que per diferents motius no sempre ha estat a l'abast de tothom.L’eina també permet consultar l'estat de la recerca, atès que aquests models interactuen amb els portals dels projectes de treball que hi estan vinculats, i amb el repositori institucional de publicacions científiques i divulgatives de la recerca catalana. S'estableix, així, un canal directe amb la investigació arqueològica més actual i s'obre la possibilitat, mitjançant subscripcions, de fer un seguiment de les novetats científiques i de difusió que puguin sorgir.Es tracta d'un projecte de disseminació i de generació de nous continguts que neix de la intervenció arqueològica dirigida l’any 2014 per Josep M. Macias, Andreu Muñoz i Imma Teixell a la basílica paleocristiana descoberta per Mn. Serra Vilaró els anys 30 del segle XX. Fou en el marc d'un projecte de l'ICAC i del MBT i amb el suport de l’Ajuntament i l'Autoritat Portuària de Tarragona.Els resultats d’aquest projecte es posaran al servei del projecte de difusió de 'La Ruta dels Primers Cristians de Tàrraco' per mostrar al món turístic i acadèmic una visió més profunda del patrimoni paleocristià de la ciutat. S’espera que aquest material estigui disponible a la pàgina web de la ruta i s’integri en l’audiovisual publicat a Youtube amb el títol 'La Tàrraco dels primers cristians', que ja s’ofereix en català, castellà i anglès.