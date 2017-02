El fons patrimonial Família Yxart ingressa a l'Arxiu Històric de Tarragona

La documentació té un gran valor per a la recerca històrica del Camp de Tarragona i de l’activitat comercial dels Yxart

Redacció

Actualitzada 16/02/2017 a les 20:11

Aquesta tarda ha tingut lloc la cessió del fons patrimonial Família Yxart a la Generalitat de Catalunya per ser ingressat i tractat a l’Arxiu Històric de Tarragona. El fons té un gran valor per a la recerca històrica del Camp de Tarragona i de l’activitat comercial dels Yxart, una de les nissagues més rellevants del Camp de Tarragona.



El fons patrimonial Família Yxart té un gran valor perquè aporta informació, des del s. XVII al XX, sobre l’activitat comercial de la família, que abasta diverses poblacions del Camp de Tarragona: Valls, Altafulla, Tarragona, Tamarit, Ferran, Reus, La Canonja, El Vendrell, Vila-seca i La Riba, de localitats cubanes i d’altres països.



Al fons hi ha documents sobre genealogia familiar, capítols matrimonials, testaments, certificacions de rectors, escriptures de notaris de Tarragona, copiadors de cartes, etc. També conté un volum important de correspondència, de tipus familiar; econòmica, administrativa i literària; de caràcter polític, militar i d’activitat comercial.



Han presentat el fons el director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Jusèp Boya; el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili; el director de l’Arxiu Històric de Tarragona, Ricard Ibarra, i Jaume Yxart en representació de la família. En el transcurs de l’acte, el Dr. Salvador J. Rovira Gómez, professor d’Història Moderna de la Universitat Rovira Virgili i especialista en l’estudi d’aquesta família ha pronunciat la conferència 'Els Yxart, tres segles de vida catalana'.



L’Arxiu Històric de Tarragona acull, fins al 31 de març, l’exposició «El fons documental de la família Yxart: una nissaga amb història», que recull una selecció dels documents més rellevants del fons que aporten una perspectiva de la importància global dels documents ingressats. El fons s’ha preservat al llarg dels segles en un estat força íntegre, ja que membres de la família Yxart van realitzar processos parcials de classificació, que ara es refaran i es tractaran des de l’Arxiu Històric de Tarragona per tal de poder descriure íntegrament el fons i poder-lo posar a l’abast de tothom.



El fons de la família Yxart s’afegeix als fons de les famílies Castellarnau i Moragas, amb els quals l’Arxiu Històric de Tarragona disposa de la documentació de tres de les famílies més rellevants de les comarques de Tarragona en els darrers segles. D’aquesta maner, l’arxiu multiplica el seu potencial d’investigació pel que fa als segles XVII, XVIII i XIX.