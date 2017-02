El consistori instal·la la tanca a l'edifici abandonat de Mas dels Cups, a Sant Ramon

Ho farà subsidiàriament, ja que l’empresa constructora, que va deixar la construcció a mitges, no ha actuat, tal com l’Ajuntament ordenava

Carla Pomerol

Actualitzada 15/02/2017 a les 21:20

L’Ajuntament instal·larà abans d’acabar aquesta setmana la tanca perimetral a l’esquelet de formigó que pertany a un bloc de pisos situat al carrer Mas dels Cups de Sant Ramon. L’empresa constructora va deixar a mitges l’edifici, la qual cosa suposa un perill pels nens i joves que juguen a la zona. L’Ajuntament construirà la tanca que reivindicaven els veïns de manera subsidiària, ja que l’empresa Itaca Habitatge SCCL tenia l’obligació de fer-ho i no ho ha fet.



L’objectiu és tancar adequadament el solar on està ubicat l’estructura de formigó d’aquest edifici amb la finalitat d’impedir l’accés dels nens i joves del barri, que pugen fins a dalt de tot de l’edifici. Els veïns han reivindicat, en moltes ocasions, que s’instal·lés aquesta tanca perimetral. Per fi, ha arribat el moment. «Per nosaltres serà un descans perquè ja no haurem de patir més pels petits que juguen. Ja era hora», assegura Sonia Estropiñan, una veïna.



Els treballs d’execució costaran aproximadament uns 7.000 euros, que l’Ajuntament haurà de reclamar a l’empresa constructora.