Albiol supedita la inversió als Jocs a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat

El líder del PPC reclama als socialistes que donin via verda els comptes estatals per fer realitat les instal·lacions esportives necessàries

ACN.cat

Actualitzada 16/02/2017 a les 16:16

El màxim dirigent del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha supeditat aquest dijous la inversió als Jocs Mediterranis de Tarragona a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). En aquest sentit, ha demanat al grup socialista –que governa la ciutat- que doni via lliure als comptes estatals per garantir la partida econòmica que ha de fer viable les instal·lacions esportives previstes per a l'esdeveniment, ajornat a l'any que ve. El grup parlamentari popular s'ha reunit a la cambra amb la direcció del partit al Senat i han acordat la presentació de dues mocions. Una per refermar el suport als Jocs del Mediterrani. L'altra, a favor de «tots els corredors acordats amb la UE», inclòs el del Mediterrani.



Els diputats del PPC han rebut la plana major del grup popular al Senat aquest dijous a la cambra catalana. La reunió de treball, segons els màxims dirigents, ha estat «profitosa» i ha servit per constatar el «suport» del partit a la tasca parlamentària capitanejada per Garcia Albiol així com al conjunt de la societat catalana. Segons el cap de files del PP a la cambra alta de les Corts espanyoles, José Manuel Barreiro, els 149 senadors populars treballen «al servei de la diversitat i la pluralitat» i en reconeixement de les senyals d'identitat de les comunitats autònomes «històriques» com Catalunya. «Som un instrument per resoldre els problemes dels catalans», ha garantit.