Un mes i un dia per fer realitat el Mercat Central

Les set parades que resten per adjudicar ja han sortit a licitació

Actualitzada 15/02/2017 a les 16:35

El nou Mercat Central ultima els darrers detalls. Ara sí. Després de gairebé deu anys, el Mercat és una realitat. Els industrials de les parades ja han entrat a l’interior de l’edifici per muntar electrodomèstics, els taulells i la instal·lació elèctrica. Ja hi ha algunes parades acabades, però també n’hi ha que encara no han començat. Falta un mes i un dia per inaugurar el mercat. El ritme dels treballadors és frenètic.



El nou Mercat té concessionades 40 parades i set locals comercials, també hi ha una parada que es destinarà a Espimsa. Les set parades que resten pendents d’adjudicar ja han sortit a licitació i les bases es poden consultar a la web d’Espimsa. El termini de concessió d’aquestes parades és de 50 anys.