Tarragona no tindrà festival d'estiu, però si espectacles de carrer

Es vol potenciar el FITT, que organitza Trono

Redacció

Actualitzada 15/02/2017 a les 20:50

Teatre i espectacles al carrer serà la proposta que des de la conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona es prepara per a l’estiu vinent.

Després del fracàs de la proposta d’externalització de la temporada passada, que va obligar a organitzar un Festival d’Estiu de pressa i corrents per part dels tècnics de l’Àrea de Cultura, enguany la proposta passa, pel que sembla, per potenciar el festival bianual del Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT), que gestiona la Sala Trono. Així ho han confirmat fons municipals al digital ‘El Circ de Tarragona’, tot i que, curiosament, les mateixes fonts afirmen que «encara no han parlat amb ells».



Des de l’Ajuntament han confirmat la voluntat municipal de deixar de banda les actuacions musicals a l’estiu i dedicar els esforços al teatre i als espectacles de carrer. De tota manera, no hi ha cap concreció sobre com es gestionarà i quin tipus de propostes estaran presents ni en quins espais. La intenció és no desvelar res fins a final de mes, quan el regidor, Josep Maria Prats, té intenció de presentar-ho.