Tarragona destinarà 5,6 MEUR del romanent de tresoreria del 2016 a executar inversions

Fins ara estaven condicionades a la venda de patrimoni

Actualitzada 15/02/2017 a les 17:50

L’Ajuntament de Tarragona destinarà 5,6 MEUR del romanent de tresoreria del 2016 a inversions, unes actuacions que estaven supeditades a la venda de patrimoni municipal. A l’espera de decidir els projectes concrets, el govern ha avançat que es destinaran, principalment, a necessitats dels barris, infraestructures culturals, patrimoni i espais públics. El consistori ha aprovat la liquidació del pressupost del passat exercici amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 8,3 MEUR. Després de finançar la incorporació de romanents del 2016, l’import de lliure disposició s'eleva a 6,8 MEUR. D’aquests recursos, a més dels 5,6 MEUR dedicats a inversions, es destinarà 1,15 MEUR a finançar el reconeixement de deutes. Aquesta operació permetrà a l'Ajuntament reduir a zero, per primer cop, els deutes pendents d'exercicis anteriors.