«Lluitarem fins al final per defensar els drets dels estibadors»

El sector proposa un registre semblant a un col·legi professional. És una de les condicions per acceptar la liberalització imposada des d’Europa

Actualitzada 14/02/2017 a les 21:59

Joan Galera és president del comitè d’empresa dels estibadors de Tarragona (Estarraco) i, ahir, va estar present durant la trobada entre els representants del sector i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna. «Anàvem a negociar i a parlar sobre com liberalitzar el sector», assegura Galera. Però van tornar amb les mans buides.

— Va anar com esperàvem. L’Estat no es mou de la seva posició. No vol negociar. Divendres presentaran el Reial Decret i, per tant, mantenim el preavís de vaga per la setmana vinent (20, 22 i 24 de febrer).—Això és el que diu el ministre. Però la realitat és que la liberalització ja es va produir fa anys, quan es va introduir capital privat per fer tasques portuàries. Ara volen canviar la regulació dels treballadors de l’estiba. Són coses diferents.—Que s’obri un procés de negociació seriós entre la patronal, l’Estat i els treballadors. Però un procés real.—I no ens oposem a això. Estem disposats a complir-la, però també s’han de respectar els drets dels treballadors.—Garantir els llocs de treball. No podem acceptar que ens acomiadin.—Un model alternatiu. La creació d’un registre estatal d’estibadors, com per exemple, un col·legi professional. D’aquesta manera es reconeixerà la professió i les empreses que vulguin contractar personal, ho tindran més fàcil per agafar persones formades.—Que aquest plantejament no compleix els requisits de la sentència, però fins ara, no ens han ensenyat cap document que ho demostri. Diuen que el temps els estreny, que no és el moment i que tenen una multa pendent.—En un període de transició de tres anys, s’eliminaran tots els treballadors en l’àmbit local i estatal. Parlem d’uns 7.000 estibadors que seran substituïts per contractes d’empreses de treball temporal. Aquest serà l’efecte final.—Això ens ho hem sentit dir moltes vegades. La gent que realment vulgui saber com és la nostra feina, només ha de venir i comprovar els nostres horaris, les condicions de risc i la càrrega de treball.—Per part de l’Estat, no hi ha res a negociar. Divendres es consumarà el Reial Decret a l’espera de l’aprovació del Consell de Ministres i del Congrés dels Diputats. Dilluns començarà la vaga, però nosaltres estem disposats a seguir negociant.—Lluitarem fins al final. Tenim la moral alt i som un col·lectiu unit, que mostra determinació a l’hora de defensar els nostres drets. Això sí, sempre dins del marc legal i del respecte.—No cal dir que no tenim res a veure. Ha estat un accident i, qui digui el contrari, és perquè no entén del tema. Les excavadores tenen excés de pols, que entra al sistema i crema. De totes maneres, s’ha obert una investigació que aclarirà els fets. Ha estat una desgràcia i una casualitat que això passi en mig del conflicte dels estibadors.—La tensió i la preocupació continuen. I més ara, després d’explicar com va anar la reunió. Portem males notícies de Madrid, però continuem treballant amb expectació.—Hem tingut contacte amb ells. Entenen la situació i entenen que estem davant d’un conflicte laboral.