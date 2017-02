La passarel·la singular, enllestida

Uneix la pista d'atletisme amb el complex esportiu de l'Anella Mediterrània

La singular passarel·la de formigó de l’Anella Mediterrània, que uneix la pista d’atletisme amb el complex esportiu, ja es pot veure amb la seva esplendor. I és que, des d’aquesta setmana, la passarel·la ja no compta amb l’empostissat i les bastides necessàries per construir-la i, per tant, ja es veu com serà realment aquesta obra arquitectònica. La plataforma és una rampa de pendent constant amb canvis de plans asimètrics i molt irregular. L’objectiu de la passarel·la és, a banda d’unir els equipaments de l’Anella, captar l’atenció dels atletes i espectadors que assisteixin a l’espai. El despatx d’arquitectes ZFA de Reus ha estat l’encarregat d’idear la plataforma.