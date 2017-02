La defensa de tres investigats d'Inipro apel·la per recuperar diversos testimonis que van ser rebutjats

Afirma que són claus per demostrar que els seus clients van fer els treballs facturats a l’empresa

Carles Gosálbez

15/02/2017

La defensa de tres de les persones que estan sent investigades pel conegut com a cas Inipro, Maria Cecília Mangini, Mario Bruzuri i Juan Carlos Lozano, ha interposat recurs d’apel·lació contra un auto del jutge que l’instrueix, que denega la citació de testimonis requerits en les diligències prèvies. L’advocat d’aquesta part considera necessari conèixer els testimonis de tres treballadores de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i de la presidenta de l’Associació de Veïns de Riu Clar.



En el text del recurs d’apel·lació, l’advocat estima del tot decisiva la declaració dels testimonis per tal de demostrar que els seus clients van realitzar els treballs pels quals es va facturar. Aquest és l’argument clau per a la defensa dels tres treballadors d’Inipro.



En l’escrit presentat davant l’Audiència Provincial de Tarragona, amb data d’11 de gener, la defensa estableix que «els meus representats van sol·licitar com a diligència d’instrucció la declaració com a testimonis» de les treballadores de l’IMSS i de la presidenta de l’entitat veïnal esmentada. La petició tenia com a objectiu «demostrar que els quatre treballadors d’Inipro van realitzar, efectivament, els treballs que van motivar la facturació d’aquesta empresa a l’Institut Municipal de Serveis Socials», va afegir el lletrat. L’instructor va denegar la pràctica de la prova proposada, fet que la defensa vol capgirar i per aquest motiu ha presentat el recurs d’apel·lació.



El cas Inipro va esclatar l’any 2015 amb la investigació d’un contracte que l’IMSS va subscriure l’any 2010 amb aquesta empresa i que, posteriorment, s’hauria prorrogat al marge de la normativa de contractació amb l’Administració Pública. És per això que el jutge va considerar que el contracte amb l’empresa Inipro podia suposar un cas de prevaricació, suborn, tràfic d’influències, malversació i alteració de preus en subhastes públics.



Segons ha pogut saber Diari Més, la defensa dels tres investigats ha informat que «amb el recurs presentat pretenem que l’Audiència Provincial de Tarragona revoqui l’auto impugnat per l’instructor del cas i acordi la pràctica de la testifical proposada». Entre els arguments que formen part del recurs, destaca «la decisió del jutge de desestimar la nostra testifical que ve motivada per què, al seu entendre, [no resulta necessària ni pertinent en aquest moment processal] i [són actuacions més pròpies de la fase d’enjudiciament]».



L’advocat afirma que «una de les claus de la investigació és saber si Inipro va realitzar la feina que va ser facturada i nosaltres volem demostrar que els tres treballadors d’Inipro la van fer». El recurs ha estat presentat davant l’Audiència Provincial de Tarragona perquè «decideixi si hauran de declarar els testimonis o no ho hauran de fer». La defensa va insistir a dir, de manera reiterada, que «podem demostrar que els tres investigats van fer els treballs facturats».



En l’escrit d’al·legacions s’argumenta, també, que «cal recordar que la principal incògnita a aclarir en aquest procés, la pedra angular, és si els serveis contractats amb Inipro efectivament es van prestar o, el que és el mateix, si hi va haver contraprestació a les factures pagades per l’Institut Municipal de Serveis Socials». «La nostra testifical no sembla inútil ni perjudicial», s’afirma en l’escrit d’apel·lació, i remarca que «les diligències denegades són essencials, necessàries i convenients per a la investigació, raó per la qual s’ha de practicar».