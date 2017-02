El I Dinasty atraca a Tarragona: un iot per a grans celebracions

El Port de Tarragona compta aquests dies amb la visita d'aquest luxós vaixell

Actualitzada 15/02/2017 a les 12:38

El I Dinasty il·lumina des de fa uns dies el Port de Tarragona. Ha atracat un iot de luxe, que va ser creat per comptar amb més d'una dotzena de persones a bord, i que deixa anar una sensació d'elegància, sobrietat i, sobretot, molta ostentació.



Aquest iot, de gran maniobrabilitat, compta amb piscines que van directes a l'aigua i d'altres elements que suggereixen la seva grandesa. Una sala de cinema, sauna, saló de bellesa, sala de massatges, bany turc són, entre d'altres, alguns dels luxes que ofereix el vaixell.



El I Dinasty compta amb fins a onze cabines per a convidats, les quals fan que tots aquells que viatgen puguin gaudir d'allò més, i en la seva intimitat.



Però no tot és l'exterior ni els luxes, ja que el que fa moure aquest iot són els cinc motors amb què compta, que intenten contaminar el mínim possible, i acabats de Rolls Royce.