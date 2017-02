El bufet 'Peña i Nofuentes Advocats' guardonat als Premis Nacionals de Llei 2017

Serà guardonat, aquest divendres, com a despatx de referència a la província de Tarragona

Redacció

Actualitzada 15/02/2017 a les 20:14

En reconeixement a la trajectòria i professionalitat desenvolupada en els últims anys en l'àmbit de la Justícia, el bufet 'Peña i Nofuentes Advocats' de Tarragona, serà guardonat com a despatx de referència a la província de Tarragona, dins del marc de la II Gala de Premis de Llei 2017 que se celebrarà a l'hotel The Westin Palace de Madrid el divendres 17 de febrer.



El Premi Nacional de Llei, atorgat per l'empresa editora 'El Suplement', destaca en l'àmbit social la labor que dia a dia realitzen els professionals de l'Advocacia, sense detenir-se davant les adversitats que moltes vegades la seva tasca diària presenta.