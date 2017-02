58 reclusos es reincorporen al món laboral a Tarragona

La iniciativa del Departament de Justícia i l’Obra Social ”la Caixa” facilita itineraris d’inserció sociolaboral personalitzats

Actualitzada 15/02/2017 a les 18:35

Trobar feina és determinant perquè un reclús culmini amb èxit la seva reinserció social. La dificultat de trobar-ne, ja sigui per l’estigmatització o per la falta de recursos i de formació, pot conduir cap a la reincidència. És per això que el Departament de Justícia i l’Obra Social ”la Caixa” impulsen el programa Reincorpora. El 2016, els 58 interns que encaraven el final de la condemna a centres penitenciaris tarragonins i que van seguir un itinerari d’inserció sociolaboral Reincorpora van aconseguir un lloc de treball. A tota Catalunya, la xifra ascendeix a prop de 400 persones que han acabat el seu itinerari Reincorpora i han trobat feina.



El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha assegurat que les penes de privació de llibertat «perden tot el sentit si el sistema és incapaç de reincorporar els reclusos al mercat laboral». Per al conseller, la «suma d’esforços» per desenvolupar el programa Reincorpora «dona continuïtat a la tasca rehabilitadora que es duu a terme a dins de les presons». El repte de les polítiques penitenciàries és «evitar que la situació social d’aquests ciutadans els aboqui altra vegada cap a la delinqüència», ha afegit Mundó.



Per la seva banda, el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha explicat que «tres de cada quatre interns que han finalitzat el seu itinerari d’inserció durant el 2016 han trobat feina. És una fita històrica». «Aquesta dada demostra que, efectivament, amb programes de qualitat i individualitzats per a cada intern es pot reconduir el seu projecte vital i apoderar-los», ha afegit. Giró també ha remarcat que «la clau és l’atenció individualitzada i l’acompanyament durant tot el procés. Per això, és vital la suma d’esforços d’entitats i administracions, i fonamental la voluntat de cada participant».



Giró i Mundó han fet aquestes declaracions en el marc d’una visita a la seu de la Fundació Formació i Treball de Barcelona, una de les 25 entitats del tercer sector que col·labora amb Justícia i l’Obra Social “la Caixa” per al desenvolupament de Reincorpora. Durant aquesta visita, el conseller de Justícia i el director general de la Fundació Bancària “la Caixa” han signat un conveni perquè aquest projecte tingui continuïtat durant el 2017 i sumi set anys en funcionament. Amb aquest objectiu, l’Obra Social “la Caixa” farà una aportació de més de 2.170.000 euros per al desenvolupament de Reincorpora.



Durant el 2016, una mica més de 3.300 interns han entrat en la fase final de la seva condemna en règim de tercer grau. D’aquests, n’hi ha un terç que han trobat feina gràcies a la borsa de treball del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, l’empresa pública dedicada a formar i generar oportunitats laborals per a les persones privades de llibertat. Entre ells, els reclusos que han format part del programa Reincorpora. De fet, tres de cada quatre interns que han finalitzat el seu itinerari Reincorpora durant el 2016 han aconseguit trobar feina (385 d’un total de 476).