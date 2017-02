Una incidència deixa sense llum el centre de Tarragona

L'averia afecta prop de 1.600 clients, entre ells habitatges i petits comerços

Redacció

Actualitzada 14/02/2017 a les 11:02

El centre de Tarragona s'ha quedat sense llum aquest dimarts al matí prop de les 9.30h causa d'una averia en una línia d'Endesa. La incidència ha afectat prop de 1.600 clients de la companyia, entre els quals hi ha habitatges i també petits comerços de la ciutat.



Endesa ha informat que actualment els tècnics estan treballant per esbrinar quina ha estat la causa de l'averia. Per tal de solucionar el més aviat possible la problemàtica, la companyia està treballant en alimentar la llum dels clients afectats amb altres línies.