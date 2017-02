Tarragona recupera visitants als monuments romans i espais patrimonials

El 2016 es freguen les 640.000 visites, un volum que s’apropa als nivells d’abans de la crisi

Actualitzada 14/02/2017 a les 14:36

Els monuments i recintes patrimonials gestionats per l’Ajuntament de Tarragona guanyen visitants. L’any passat, el conjunt arqueològic de Tàrraco i les cases Canals i Castellarnau van rebre 638.858 visites, un volum que s’apropa als nivells d’abans de la crisi, segons ha destacat aquest dimarts la regidora de Patrimoni, Begoña Floria. El consistori confia que la xifra tornarà a créixer aquest any, mentre treballa per millorar les condicions d’obertura dels espais i per definir un nou model de gestió dels equipaments. Des del 2007, el consistori ha invertit 39 MEUR en patrimoni, dels quals 10 MEUR corresponen a actuacions directes. Abans de finals d’any, el govern espera haver enllestit el nou protocol d’usos del patrimoni, que s’elaborarà a partir d’un procés participatiu que ja està en marxa.