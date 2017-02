Està feta amb fusta de les embarcacions dels immigrants i refugiats que han arribat a l'illa siciliana de Lampedusa

EFE

Actualitzada 14/02/2017 a les 17:46

Tarragona acollirà la Creu de Lampedusa del 18 al 24 de març i la custodiarà la delegació diocesana de pastoral de joventut, segons que ha informat l'Arquebisbat de Tarragona.



La creu fa 2,80 m de llarg per 1,50 metres d'ample i està construïda amb restes de fusta de les embarcacions d'immigrants i refugiats que han arribat a l'illa siciliana de Lampedusa. L'ha fet el fuster d'aquesta illa siciliana Franco Tuccio, que ja va dissenyar el bàcul del papa durant la seva visita a Lampedusa l'estiu del 2013, per encàrrec del pontífex.



La creu ja fa temps que peregrina entre els països per transmetre un missatge de solidaritat i reflexionar sobre aquesta emergència humanitària. La delegació diocesana de pastoral de joventut la custodiarà i aquest dissabte es farà la rebuda diocesana a la Trobada d'adolescents i joves a Riudoms, Baix Camp.



La creu s'oferirà per a les celebracions, viacrucis, oracions o vetlles que s'organitzin per aquest motiu. Quan finalitzi el seu pelegrinatge, la creu serà allotjada, de manera permanent, a l'església de San Stefano de Milà.