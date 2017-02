La Banda Unió Musical col·labora amb la rehabilització de la teulada de l'església de Sant Francesc

La Banda Simfònica ajudarà realitzant un concert a l'església aquest 17 de febrer

La Banda Unió Musical de Tarragona oferirà, aquest divendres 17 de febrer a les 20 hores, un concert a la parròquia de Sant Francesc. La Banda Simfònica de la ciutat ha preparat una actuació amb un repertori variat i per a tots els públics.



Les entrades es podran adquirir per cinc euros el mateix dia abans d'accedir-hi. Algunes de les peces que interpretarà la banda són el pasdoble La Vereda, d'Oscar Navarro; Maram, de Jef Penders; The Count of Montecristo, d'Otto M. Schwarz; i Hispania, d'Oscar Navarro.



El concert està organitzat per la parròquia de Sant Francesc i part de la recaptació es destinarà a la rehabilitació de la teulada de l'església.