Intervenen més de 19.000 productes falsificats de Pokémon a Tarragona

El gènere, valorat en 83.622 euros, es va retirar d'un magatzem situat al polígon industrial Riu Clar

Redacció

Actualitzada 14/02/2017 a les 12:28

Efectius de la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil del Vendrell han intervingut un total de 19.753 productes falsificats de Pokémon, propietat de la marca Nintendo, al polígon industrial Riu Clar de Tarragona. Els productes sumen un valor de 83.622 euos.



El cos policial va detectar un augment de la venda de productes falsificats Pokémon, per la qual cosa es van establir diversos dispositius per la localització i intervenció del gènere. En base a aquests dispositius, el matí del passat 10 de febrer els agents van realitzar una inspecció en un comerç ubicat al polígon industrial de Riu Clar. Allà van detectar que en el magatzem annex a la nau principal es veien productes falsificats dirigits a nens i joves, entre els quals els més populars eren cartes Pokémon.



La Guàrdia Civil va identificar el titular de l’establiment i va intervenir diversos productes. Un cop examinats detalladament i amb l’assessorament d’un pèrit de la marca es va constatar que es tractava de falsificacions que feien servir el nom i estampats de la marca original sense el consentiment del titular dels drets.



En base als fets, es va prendre declaració al titular de l’establiment en qualitat d’investigat per un delicte contra la propietat industrial. L’home es va posar a disposició del Jutjat en Funcions de Guàrdia de Tarragona.