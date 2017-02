La iniciativa de l'Hospital Joan XVIII estarà activa fins el 28 de febrer

Actualitzada 14/02/2017 a les 13:08

La campanya ‘El cor que mou la sang’ segueix la seva activitat a l’Hospital Joan XXIII amb èxit. Amb l’objectiu d’acostar l’activitat del Banc de Sang als ciutadans i al personal sanitari, la iniciativa està rebent molts fruits. Ja han fet la seva aportació molts serveis de l’hospital com el de laboratori, farmàcia, cirurgia, cardiologia i infermeria.



L’exposició, a banda de la donació, repassa la història de l’hematologia i explica curiositats sobre la sang. També hi ha una bossa de sang que serveix com a bústia perquè donants, receptors i professionals puguin deixar missatges, que es compartiran a les xarxes socials. A més hi ha organitzades altres activitats, com ara tallers de conta contes.



Es podrà visitar durant tot el més de febrer fins al dia 28 a la planta baixa de l’hospital.