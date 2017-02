Arriba el Girls' Day per apropar les enginyeries a les estudiants de secundària

A la matrícula de nou accés a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’aquest curs 2016-17, només un 12,31% són noies

Redacció

Actualitzada 14/02/2017 a les 20:32

Aquest dimarts 14 de febrer s'ha dut a terme la sisena edició del Girls’ Day al campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili, amb l’objectiu d’apropar a les estudiants de secundària els ensenyaments d’enginyeria, fortament masculinitzats. El proper 1 de març es tornarà a repetir la jornada. Entre els dos dies hi prendran part 200 estudiants de 22 centres educatius de la província de Tarragona.



El Girls’ Day és una jornada de portes obertes amb una llarga tradició als països anglosaxons que a la URV han implementat l’Observatori de la Igualtat, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ). Aquesta jornada vol fomentar l’interès per l’enginyeria entre les noies, ja que és l’àmbit de coneixement amb una menor proporció d’estudiants dones. Per exemple, a la matrícula de nou accés a l’ETSE d’aquest curs 2016-17, només un 12,31% són noies, i a l’ETSEQ, representen el 25,35%.



Durant els dos dies, 200 estudiants de secundària de 22 centres educatius de la província de Tarragona podran veure com és la professió d’enginyera, quines són les titulacions que es poden cursar a la URV, visitaran el campus guiades per professores investigadores, experimentaran en tallers de les diferents enginyeries i coneixeran el testimoni d’exalumnes de l’ETSE i de l’ETSEQ.



Amb aquestes jornades la Universitat se suma als actes de l‘ 11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, declarat el 15 de desembre de 2015 a l’Assemblea General de les Nacions Unides.