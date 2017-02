Veïns de la Floresta construeixen pistes de petanca a un solar de la T-11

La iniciativa va ser d’un grup de jubilats que volen recuperar el club de petanca del barri

Actualitzada 12/02/2017 a les 20:28

Els veïns de la Floresta demostren, dia rere dia, les ganes de reactivar el barri. Aquest és el cas d’un grup de jubilats de la Floresta, que volen donar vida a un dels punts més abandonats del barri. Després d’aconseguir que Foment netegés tota la runa que hi havia emmagatzemada a un solar pròxim a la carretera T-11, un grup de jubilats, capitanejats per José Luis Hernández, han decidit construir unes pistes de petanca a la zona.



«D’aquesta manera, tindrem aquest espai net i, a més, la gent gran del barri podrà jugar a la petanca com abans», explica José Luis Hernández. I és que fa 35 anys, la Floresta comptava amb un club de petanca, que va desaparèixer per manca d’espai. És per això que, ara, els veïns han decidit activar aquest punt del barri. Són cinc les pistes que s’han instal·lat, a partir de travesseres de vies de tren i de sorra, que han aconseguit alguns veïns del barri. El grup de jubilats construeix les pistes durant els matins, ajudats també dels més joves.



El president de l’Associació de Veïns de la Floresta, Miguel Ángel Cruz, explica que tant els joves com els més grans no tenen lloc on trobar-se. «Els jubilats estan cansats de reunir-se al local social. Tenien ganes de moure’s i de fer activitats. D’aquí va sorgir la idea. Canviaran el dominó per la petanca», assegura Cruz, qui afegeix que «el solar on estan col·locades les pistes són de propietat municipal i assegura que el consistori ja coneix la iniciativa». «D’aquesta manera aconseguirem que la zona no estigui abandonada, la qual cosa és molt important», explica Cruz, que afegeix que «aquests actes demostren les ganes que tenen els veïns de construir un barri en condicions, sense incivisme, amb enllumenat i la zona verda ben arreglada», reivindica Cruz.



L’impulsor de la iniciativa, José Luis Hernández, assegura que ja ha trobat la bandera de l’antic club de petanca i que la intenció és «recuperar l’entitat i que tots els clubs de petanca del món vinguin a jugar a les instal·lacions de la Floresta. Només necessitem promocionar el projecte. Volem tornar a fundar el club», assegura.



Durant el mes d’octubre, les màquines van entrar a l’esplanada situada entre la Floresta i les Gavarres per retirar tot el material d’obra que hi havia i que contribuïa al mal aspecte de la zona. Quatre mesos més tard, els veïns s’han organitzat i, a cost zero, volen donar vida aquest solar, que fins ara s’utilitzava d’abocador.