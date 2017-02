Moragues diu que no hi ha dubte del compromís del govern espanyol amb el Corredor Mediterrani

El delegat de l’executiu al País Valencià indica que en els propers anys s’invertiran més de 400 MEUR a l’eix ferroviari

Actualitzada 13/02/2017 a les 16:40

El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha assegurat que «no hi ha dubte» del compromís de l’executiu que presideix Mariano Rajoy amb el Corredor Mediterrani. Coincidint amb la jornada organitzada per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i el Cercle d’Economia a Tarragona per reivindicar el Corredor Mediterrani, Juan Carlos Moragues ha expressat a través d’una nota de premsa que des del 2012 la inversió en l’eix ferroviari ha estat de 13.500 milions d’euros executats sobre un total de 17.000. «L’any 2011 no hi havia ni un euro invertit al Corredor Mediterrani, tan sols projectes, idees i un powerpoint, i aquest govern des que ha arribat, en un context de dificultats i limitacions pressupostàries, ha invertit 13.500 MEUR», ha defensat. Moragues ha afegit que en els pròxims anys s’invertiran es 775 milions d'euros en la millora de la xarxa ferroviària valenciana, més de la meitat, 400 milions, al tram del Corredor.



Així mateix, ha indicat que les obres del tercer fil ferroviari tenen un grau d'execució del 87% entre València i Alacant, i que els tècnics preveuen que per aquest trimestre finalitzin les obres entre Castelló i València. Així mateix, ha afegit que es troba estès el 100% el tercer fil entre València i Castelló.



Us 300 empresaris valencians i catalans han fet aquest dilluns a Tarragona una defensa unànime del Corredor Mediterrani. En una jornada organitzada per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i el Cercle d’Economia, el sector empresarial ha reivindicat la necessitat de complementar la històrica xarxa radial ferroviària de l’Estat amb una connexió circular que relligui la costa entre Algesires i la frontera amb França.



La jornada d’aquest dilluns a Tarragona ha comptat amb l’assistència del president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà; el president de Mercadona, Juan Roig, i el president del Grup Godó, Javier Godó, entre d’altres. També s’han desplaçat a Tarragona empresaris d’Andalusia i Múrcia. De fet, després de la jornada celebrada a Catalunya, s’han programat dos actes més: un el dia 14 de març a Múrcia i un altre l’11 d’abril a Almeria.