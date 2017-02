La primavera als Teatres de Tarragona destacarà amb Geronimo Stilton i el Mago Pop

Tarragona estrenarà un cicle de música sacra i també es podrà veure el documental dedicat a Gaudí i Jujol

Actualitzada 13/02/2017 a les 17:22

Música Sacra

El nou musical de Geronimo Stilton i 'La gran ilusión', del Mago Pop seran dos dels plats forts de la programació de primavera dels Teatres de Tarragona. Es tracta de dos espectacles que ja s'havien anunciat i que ja porten moltes entrades venudes. D’una banda, el ratolí més famós de la literatura juvenil actual arriba amb el musical que ja fa temps que triomfa a Barcelona i que ara està en gira. Serà el diumenge 26 de març en tres funcions. El Mago Pop, per la seva banda, porta 'La gran ilusión' el proper 21 de maig, l’espectacle de màgia més vist de la història del teatre espanyol amb més de 450.000 espectadors.Aquest dilluns s'ha fet pública la programació fins el mes de juny dels Treatres de Tarragona. En ella destaquen també la 'Carmen' de G.Bizet i 'Manon Lescaut' com a cites amb l’òpera per aquesta primavera. Concretament el 26 de maig el Cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès tornaran al Tarragona. I la segona, potser no tan coneguda però que també ens sorprendrà amb la producció, una vegada més, dels Amics de l’Òpera de Sabadell.La vallenca Pepa Plana aterra amb 'Paradís Pintat' el dissabte 11 de març, on ens explicarà, a la seva manera, la cara més trista de les migracions. Amb aquest espectacle la companyia Pepa Plana col·labora amb l’ONG de salvament marítim Proactiva Open Arms.També es podrà gaudir a Tarragona d’un clàssic de la comèdia teatral, 'l’Hostalera' de Carlo Goldoni, però sota la direcció de Pau Carrió i amb la interpretació d’actors i actrius del moment com Laura Aubert, David Verdaguer, Marc Rodríguez, Alba Pujol o Júlia Barceló. Serà el 31 de març a les 21h.Ramon Madaula i Roger Coma porten el contrapunt a les propostes teatrals que actualment estan en gira, amb 'l’Electe', on Jordi Casanovas dirigeix una tragicomèdia sobre els efectes de la política i les teràpies psiquiàtriques amb dos monstres al capdavant, el jove polític i el brillant psicòleg i tot un discurs a l’entorn de l’afany de poder. Es podrà veure el 18 de maig a les 21h.'Infàmia' també arribarà a l’escenari del Tarragona el 9 de juny, amb els grans Emma Vilarasau i Jordi Bosch. Una de les obres més aclamades per la crítica i públic del moment i que reflexiona i fa reflexionar sobre la figura de l’actor i l’espectador, sobre el sentit del teatre.Zona Zàlata i la Sala Trono són part de la producció del territori que formen part de la programació teatral. D’una banda els del Zàlata, sota la direcció de Joan Pascual i amb motiu de la celebració del seu 30è aniversari, portaran 'Cultura, Kultura, Mixtura', una reflexió al voltant de la percepció de la cultura amb tots els cinc sentits. I de l’altra banda, la Sala Trono, que junt amb La Villarroel i els principals teatres del territori, portaran al Metropol 'Els tres aniversaris' amb actors i actrius tan destacats com Victòria Pagès, Rosa Boladeras, Albert Triola i Joan Negrié.De la resta de la programació que aquest dilluns s'ha fet pública destaca el Cicle de Música Sacra de Tarragona. Es tracta d'un cicle de cinc concerts produïts i realitzats per directors, músics i cantaires del territori, entre d’altres; amb diferents escenaris com la Catedral, l’Església de Sant Agustí o el Teatre Tarragona.Una altra de les cites importants d’aquesta temporada serà la projecció del documental 'Jujol-Gaudí: dos genis de l’arquitectur'a, que es podrà veure el divendres 10 de març a les 20h, coincidint amb l'aniversari de la data de reobertura del Metropol l’any 1995.La programació de primavera completa de Teatres de Tarragona pot consultar-se en aquest ENLLAÇ