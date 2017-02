La jornada 'Industria 4.0' explicarà les claus de la nova Revolució Industrial

Les sessions estaran especialment adreçades a les petites i mitjanes empreses del territori

Actualitzada 13/02/2017 a les 16:21

La Sala Eutyches del Palau de Congressos acollirà aquest dijous, 16 de febrer, la jornada ‘Indústria 4.0. La revolució econòmica des de la indústria’, adreçada especialment a les petites i mitjanes empreses del territori. Explicarà l’abast del nou paradigma industrial i les seves implicacions en l’àmbit de la formació. La jornada està organitzada per l’Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Impulsa, i l’APEMTA (Associació Provincial d'Empresaris del Metall de la Província de Tarragona) i compta amb la col·laboració d’EURECAT, ACCIÓ, PIMEC, Port de Tarragona, Izertis i Festo.



La jornada pretén oferir una visió concreta sobre l'impacte que la Indústria 4.0 tindrà en les petites i mitjanes empreses durant els propers anys i com el teixit empresarial es pot preparar per afrontar amb èxit aquest nou repte.



El conseller d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic, Francesc Roca, ha explicat que la jornada «vol impulsar la competitivitat industrial al territori. Hi ha una tendència per part de l'empresariat a creure que aquests canvis són una moda i no ho són pas. Estem davant d'un nou paradigma que no podem ignorar.»