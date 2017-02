El vent torna a causar estralls i afecta a diversos edificis de Tarragona

El temporal ha fet perillar els elements d'alguns edificis de la ciutat

Redacció

Actualitzada 13/02/2017 a les 13:16

Els Bombers de la Generalitat han realitzat aquest dilluns al matí diverses sortides d’incidències relacionades amb el vent a Tarragona, les quals han afectat als elements d’alguns edificis de la ciutat.



Per una banda, el fort vent ha fet caure part de l’arrebossat de la façana d’un edifici pròxim a les escales del Palau de Congressos. Els Bombers hi han acudit i han avisat a la Guàrida Urbana perquè revisi la zona.



Per altra banda, les ratxes també han provocat risc de caiguda d’una xapa metàl·lica en un edifici de 10 plantes. Fins a l’indret s’hi ha desplaçat dues dotacions de Bombers, que han lligat i reforçat la xapa. També han estat a punt de caure a causa del temporal unes plaques de fusta d’un edifici en obres, tot i que aturades, al carrer Armanyà número 17.



Per últim, diversos veïns han alertat als Bombers que hi havia un arbre a punt de caure davant del número 65 de la Rambla Nova. L’arbre estava repenjat d’un fanal i els Bombers han procedit a tallar-lo per tal d’evitar la seva caiguda.