Bons resultats del CN Tàrraco al V Campionat d'Espanya per Federacions Autonòmiques

Ferran Siré i Carles Coll van aconseguir les primeres posicions a la piscina de Castelló Gaietà Huguet

Actualitzada 14/02/2017 a les 11:55

Dos nedadors del CN Tàrraco, Ferran Siré i Carles Coll, van obtenir una grans resultats al V Campionat d’Espanya per Federacions Autonòmiques. Les proves es van dur a terme aquest cap de setmana a la piscina municipal de Castelló Gaietà Huguet.



D’una banda, Ferran Siré va aconseguir la primera posició en 200 m. papallona i 400 m. estils masculí, la segona en 100 m. papallona i 200 m. estils masculí i la tercera en 200 m. lliure masculí. D’altra banda, Carles Coll va quedar primer en els 100 m. i els 50 m. lliure masculí i en els 100 m. i els 200 m. braça masculí. Entre els dos van aconseguir que Catalunya guanyés la classificació final conjunta.



Ignacio Reyes, entrenador del Primer Equip, ha destacat que aquest Campionat “ha estat un banc de proves per a l'objectiu prioritari que és el Campionat d’Espanya de Gijón i que no s’havia preparat especialment, fet que ens fa pensar que encara tenim més recorregut de millora per aquest dos excel·lents nedadors del CN Tàrraco”.