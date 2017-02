Crema un magatzem de gra del Port de Tarragona

No hi ha hagut ferits, els Mossos han donat el foc per extingit hores després

Aquest dilluns a la tarda, al voltant de les 18 hores, els Mossos d'Esquadra i els Bombers del Parc Químic del Port de Tarragona s'han desplaçat fins al Moll de Navarra del Port a causa d'un incendi que a hores d'ara ja es dóna per extingit.



El foc ha tingut lloc en un magatzem de gra i ha provocat una columna de fum bastant important, s'ha vist afectada una excavadora de l'empresa Bergé Operaciones Portuarias, que s'utilitza per carregar gra als camions. Es desconeixen les causes de l'incendi.