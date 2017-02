Clam dels empresaris valencians i catalans en defensa del Corredor Mediterrani

El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris critica la manca de «voluntat política» i de «planificació» del govern espanyol

Actualitzada 13/02/2017 a les 15:27

Reclamant el Corredor també a Twitter

Uns 300 empresaris valencians i catalans han fet aquest dilluns a Tarragona una defensa unànime del Corredor Mediterrani. En una jornada organitzada per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i el Cercle d’Economia, el sector empresarial ha reivindicat la necessitat de complementar la històrica xarxa radial ferroviària de l’Estat amb una connexió circular que relligui la costa entre Algesires i la frontera amb França. «Els principals problemes són la manca de planificació i de voluntat política», ha afirmat el president de l’AVE, Vicente Boluda, qui ha emplaçat el govern espanyol a fixar una data per a la posada en marxa de la infraestructura. En aquest sentit, el president del Cercle d’Economia, Juan José Brugera, ha cridat a convèncer la classe política «que el Corredor és bo per a l’interès general de l’Estat perquè millora la competitivitat de l’arc mediterrani».El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha estat l’escenari escollit pel sector empresarial per iniciar una intensa campanya de defensa del Corredor Mediterrani, que considera prioritari i urgent. L’elecció de la ciutat catalana no ha estat casual, segons el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, qui ha recordat que el “coll d’ampolla” entre Vandellòs i Tarragona és actualment l’únic tram de via única de la línia de la costa.Durant la trobada, l’empresariat ha exigit la posada en marxa del Corredor Mediterrani entre Algesires i la frontera amb França, uns territoris que concentren pràcticament la meitat de l’activitat econòmica i de la població de l’estat espanyol. Després dels reiterats retards i incompliments d’execució per part del govern espanyol, han denunciat que la segona i la tercera ciutat de l’Estat -Barcelona i València, respectivament- encara no disposin d’un enllaç d’Alta Velocitat. El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris, Vicente Boluda, ha emfasitzat que aquesta situació es produeix en el segon país amb més quilòmetres d’AVE del món -només per darrere de la Xina-, «el 80% dels quals són inútils», al seu parer.«S’han trobat a faltar dos plantejaments claus: la manca de planificació i de voluntat política», ha conclòs Boluda, qui s’ha referit a les promeses incomplertes per part de l’exministra de Foment, Ana Pastor. «Ens va jurar que la solució provisional -el tercer carril- estaria enllestida al primer trimestre del 2015 i ja som al 2017 i ni ells mateixos saben quan l’acabaran», ha lamentat.L’Associació Valenciana d’Empresaris ha cridat a completar el model de transport radial a l’Estat amb una xarxa circular que abraci la Mediterrània. «Potser el model de fa 200 anys era el què tocava, però ara tindríem menys problemes si hi hagués una infraestructura circular i s’haguessin combinat», ha defensat. Davant d’uns 300 empresaris del País Valencià i Catalunya, Boluda ha criticat que alguns, a Madrid, «només es miren el melic».El sector econòmmic ha reclamat al govern espanyol que posi data a l’Alta Velocitat entre Barcelona i Alacant i que concreti quan iniciarà els treballs de la doble plataforma ferroviària, que veuen com la solució definitiva enfront del tercer carril, que insisteixen que ha de ser de caire provisional. Una altra de les demandes que s’han fet a Tarragona és que l’ample internacional entre Almeria i la frontera francesa sigui operatiu l’any 2025.Boluda ha evitat polemitzar pel fet que l'Estat faci servir fons destinats al Corredor Mediterrani per costejar obres de l’AVE a Madrid. «Com en tot, sempre es destina molt a determinades obres, que no dic que no siguin necessàries, però nosaltres reivindiquem que aquesta -la del Corredor- és absolutament necessària per València i Catalunya», ha asseverat.Per la seva banda, el president del Cercle d’Economia, Juan José Brugera, ha cridat a convèncer els polítics que el Corredor Mediterrani és d’interès general i convé a tot el país. «Han d’arribar a la conclusió que millorar la competitivitat de l’arc mediterrani és bo per a Espanya», ha argumentat, alhora que ha lamentat la lentitud d’execució del projecte i la manca de concreció sobre el termini de finalització de l’obra.En la mateixa línia, el secretari general adjunt de Ferrmed, Francisco García Calvo, ha constatat que hi ha una posició unitària de tot l’empresariat per disposar d’Alta Velocitat per a passatgers i mercaderies. «Cada any que passem havent de canviar d’eixos o de tren a la frontera, perdem competitivitat», ha advertit. García Calvo ha recordat el paper testimonial del transport de mercaderies per ferrocarril, que ara és de menys del 5% i que es vol que arribi a nivells d’entre el 20 i el 20% en els pròxims anys.L’acte també ha comptat amb una taula rodona titulada ‘El Corredor Mediterrani: prioritari i urgent’, en la qual han participat Agnès Noguera, consellera delegada de Libertas 7 i vicepresidenta d’AVE, i Antón Costas, catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona. En la seva intervenció, el catedràtic ha alertat que ha de ser l’activitat econòmica la que exigeix les infraestructures, i no a l’inrevés.La jornada d’aquest dilluns a Tarragona ha comptat amb una nodrida representació empresarial, entre els quals el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà; el president de Mercadona, Juan Roig, i el president del Grup Godó, Javier Godó, així com el publicista i presentador Risto Mejide. També han pres part de la trobada representants institucionals i polítics i empresaris d’Andalusia i Múrcia. De fet, després de la jornada celebrada a Catalunya, s’han programat dos actes més: un el dia 14 de març a Múrcia i un altre l’11 d’abril a Almeria.Un dels principals objectius d’aquestes trobades és la presentació del canal de comunicació www.elcorredormediterraneo.com, que té com a objectiu informar i impulsar la infraestructura i posar de manifest la seva necessitat i importància. El projecte permet navegar de forma interactiva pel traçat ferroviari gràcies a una gravació realitzada amb helicòpter entre Algesires i la frontera amb França. Igualment, s’ha endegat una campanya de recollida de signatures adreçada a la societat civil amb l’etiqueta #QuieroCorredor.Com a curiositat, els empresaris que han vingut des de valència a la ciutat per reclamar el corredor del Mediterrani han fet visible a Twitter que han viscut l'odissea de viatjar en tren fins a Tarragona.