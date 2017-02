La moda per a les comunions omple la Casa Joan Miret

Una desfilada de vestits per a l’ocasió i dissenys teenagers apleguen prop d’un centenar de persones

Redacció

Actualitzada 12/02/2017 a les 18:04

La Casa Joan Miret s’ha omplert de moda per a comunions i estil teenager aquest diumenge al matí. La botiga C10 Kids & Junior i l’empresa Grup Ag Planning, han organitzat una desfilada que ha aplegat prop d’un centenar d’assistents.



Els petits models han lluït, a la passarel·la, dissenys reconeguts com Hortensia Maeso, Magnifica Lulu i Miss Garland entre els més destacats. Segons la propietària de la botiga, la jornada ha servit per gaudir de «la combinació dels vestits amb l’entorn de la Casa Joan Miret, que ha donat un resultat impressionant».



Aquest acte és un dels molts que el Grup Ag Planning ha organitzat per donar-se a conèixer i obrir-se a la ciutat. Per a la seva directora, Ana Ibars, l’agenda d’activitats programades ha de servir per vendre la Casa Joan Miret «com un espai per a la ciutat on, a més de realitzar-s’hi celebracions, hi tinguin cabuda activitats d’altres tipus».



Durant el mes de febrer i de cara al març i l’abril, el Grup Ag Planning té previst seguir amb aquestes activitats. Algunes de les que s’oferiran aniran encarades a la moda nupcial i a l’ús d’Instagram a autònoms i empreses.