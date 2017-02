L'any nou xinès també arriba a Tarragona

La Rambla Lluís Companys ha acollit desfilades i actuacions tradicionals

Redacció

Actualitzada 12/02/2017 a les 17:09

Per primera vegada la comunitat xinesa de Tarragona ha pogut celebrar l’arribada de l’any nou a la ciutat. Durant tot el diumenge, la Rambla Lluís Companys ha estat epicentre de la celebració, que ha comptat amb un gran nombre d’actes populars xinesos.



Les tradicionals danses amb dracs i lleons han donat el tret de sortida a la festa, que aquesta primera edició ha comptat amb la organització de l’Escola de Xinès Yang Yang Tarragona, l’Associació de Cultura Xinesa Tarragona i l’Associació Xinesa de la Província de Tarragona.



Al costat de l’escenari s’ha pogut gaudir d’una fira xinesa, que ha apropat la cultura mil·lenària als assistents. Després de les desfilades han pres protagonisme les actuacions, amb danses, cançons i representacions populars.



A l’acte no hi han faltat autoritats representants de les dues cultures, la catalana i la xinesa. La cònsol general adjunta del Consolat General xinès a Barcelona, Tang Lingyun, ha estat acompanyada pel conseller de Cultura del consistori local, Josep Maria Prats Batet.



Malgrat ser la primera edició de la festa de benvinguda de l’any xinès, els organitzadors esperen que es pugui repetir en anys posteriors per tal de seguir apropant la cultura xinesa al territori. Tarragona ha sigut una més de les ciutats d’arreu del territori català que han celebrat aquestes festes.