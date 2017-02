Jornada solidaria dedicada a les mascotes

El Totem Café de Tarragona va acollir un esdeveniment ple d’actes

Les mascotes, amb especial importància per als gats i els gossos, van ser els protagonistes del dissabte al Totem Café. Diverses organitzacions tarragonines van organitzar una jornada solidària que va comptar amb un gran nombre d’actes durant tot el dia.



Un dels actes que va comptar amb més participació va ser la classe de zumba que van dur a terme Walter Quintero i Jordi Giralde. El Totem es va tornar a omplir a la tarda, amb una desfilada de gats i gossos en adopció.



Durant tot el dia hi va haver unes paradetes, també de caràcter solidari, en les que es venien tot tipus d’articles per a les mascotes. A més, també es recaptaven fons per al gos que va estar dies tancat a Sant Pere i Sant Pau.