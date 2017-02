La Guàrdia Civil intervé 78 quilos de cocaïna al Port de Tarragona

L'operació acaba amb la detenció a Madrid dels dos responsables de l'organització

Actualitzada 11/02/2017 a les 12:46

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han intervingut 78 quilos de cocaïna a una xarxa de narcotraficants que operaven entre la República Dominicana i Espanya. L'operació, que s'ha dut a terme a Madrid i Tarragona, ha acabat amb la detenció dels dos integrants del grup. La investigació va començar el 2013 quan es van detectar al Port de Tarragona operacions comercials de dubtosa rendibilitat, i que podrien servir per tapar la introducció de partides de droga a través del port, segons un comunicat. La investigació va avançar quan els agents van detectar un contenidor sospitós, on hi van trobar 292 tauletes de cocaïna, amagades entre caixes de bananes. La resta de la mercaderia es va localitzar en un domicili de Madrid, on es van fer les dues detencions.



La investigació al Port de Tarragona per part de la ULAR (Unitat Local d'Anàlisis de Riscos de la Guàrdia Civil) va coincidir amb una altra que estaven fent les policies judicials de Madrid i Tarragona a una organització que introduïa cocaïna a Espanya procedent de la República Dominicana.



En el contenidor detectat al port s'hi van trobar les tauletes de droga, amb un pes de 72 quilos, amagades a les bases d'unes caixes de bananes. Els agents van esbrinar posteriorment quin era el destí d'aqueta droga i això els va portar a Madrid, on es va registrar un domicili, i a la localitat madrilenya de Pinto, on es van trobar sis quilos de cocaïna de gran puresa. En aquest registre també van ser detinguts els dos responsables de la mercantil per delictes de tràfic de drogues i integració en organització criminal.



Els detinguts, dos homes amb domicili a Madrid, van posar a disposició del jutge, que en va decretar presó sense fiança.