Emotiu adéu a la regidora Marbel Negueruela

La Catedral de Tarragona s'omple a verssar per acomiadar-la

Actualitzada 11/02/2017 a les 14:48

Familiars, amics, polítics, jutges, cossos policials, coneguts, curiosos... Ningú ha volgut faltar en l'últim adéu de Maria Isabel Negueruela, Marbel Negueruela per a la majoria, que avui s'ha acomiadat definitivament de tothom.



La regidora va morir entre la nit de dimecres i la matinada de dijous a causa d'un infart, a casa seva, i aquest matí la Catedral de Tarragona ha acollit el funeral, més que multitudinari.



La Catedal s'ha omplert a vessar, en un acte que ha arrencat a les 11.30 hores, però que ha mantingut a tothom allí fins passades les 13.30 hores, quan la família de Negueruela, l'última a abandonar l'església, ha tornat a trepitjar el carrer.



Companys de partit, de l'Ajuntament i amics i coneguts de Marbel Negueruela han volgut estar en tot moment al costat de la família, molt afectada per la mort sobtada d'una persona que s'havia guanyat el respecte de la ciutat a pols, amb les seves ganes, sempre, de millorar l'esport tarragoní.



I ho estava aconseguint. Ella, gràcies a la seva tasca incansable, havia obtingut l'admiració de clubs i associacions esportives per la seva gran tasca com a regidora d'Esports a l'Ajuntament.