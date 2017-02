La Confraria de Pescadors de Tarragona vol replantejar el contracte amb Pescanova

Des de fa una dècada, l'empresa es queda el 80% del peix i la resta es distribueix als comerciants

La Confraria de Pescadors de Tarragona vol replantejar el contracte que, des de fa uns deu anys, té amb Pescafresca, de Pescanova, que es queda el 80% de peix. El vicepresident de la Confraria, Jordi Arbós, ha explicat que els pescadors no poden continuar amb les condicions actuals i considera que s'ha de renegociar el conveni: «ells venen el 80% de peix i totes les despeses que comporta recauen en els pescadors», ha argumentat. Amb tot, encara queda un any de contracte que la Confraria té la intenció de complir perquè rescindir-lo suposaria una indemnització a l'empresa d'uns 300.000 euros, segons Arbós. L'acord, que s'ha anat renovant, va suposar la solució en un moment dolent per la viabilitat econòmica de l'agrupació. «Per la Confraria ha anat molt bé, però la situació ja no és la mateixa», ha conclòs el vicepresident.



La Confraria va mantenir una reunió amb Pescanova la setmana passada on l'empresa va manifestar que vol complir el contracte i, posteriorment, si s'escau, tornar-ne a parlar. El vicepresident de l'agrupació de pescadors ha explicat que, un cop s'acabi el compromís l'any vinent, hi ha la intenció de tornar a obrir subhasta i ha assenyalat que Pescanova «té les portes obertes si vol comprar peix a Tarragona», tot redefinint les condicions.